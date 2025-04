Explosión cerca de Moscú obliga a evacuar siete localidades en Rusia; videos

Las autoridades rusas ordenaron este martes la evacuación de varias localidades situadas a aproximadamente 70 kilómetros al noreste de Moscú, luego de una potente explosión registrada en el distrito de Kirzhach, en la región de Vladímir, cuyo origen aún no ha sido confirmado.

One of the largest munitions arsenals of the Russian Defense Ministry is currently exploding 530km from Ukraine – the 51st GRAU Arsenal (military unit 11785), located in the Vladimir Region, in Russia's Kirzhach District, near the village of Barsovo. pic.twitter.com/mAEj8vVHqh