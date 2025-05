Al menos cinco personas murieron y seis están desaparecidos tras una explosión este martes en una fábrica de químicos en el este de China, indicó un medio estatal.

La detonación se produjo hacia las 12:00 horas (04:00 GMT) en la empresa Youdao Chemical de Gaomi, una ciudad situada unos 450 kilómetros al sureste de Pekín, informó la agencia de prensa Xinhua.

‼️A massive explosion has occurred at a chemical plant in China’s Shandong province



The facility belongs to Shandong Youdao Chemical, the world’s largest producer of the pesticide chlorpyrifos. Following the blast, thick plumes of gray and orange smoke rose hundreds of meters… pic.twitter.com/QoBeFf7fZc