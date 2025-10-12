Explosión en polvorín clandestino deja 4 heridos y 100 casas incendiadas en Perú

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Al menos cuatro personas heridas, unos 300 damnificados y 100 viviendas siniestradas dejó la noche de este sábado un gran incendio en una barriada de Lima, Perú, informaron las autoridades.

El siniestro se produjo en la zona de Pamplona Alta, ubicada en las faldas de un cerro del distrito de San Juan de Miraflores al sur de Lima, la capital de Perú. En el lugar había una fábrica clandestina de pirotécnicos que se incendió generando explosiones visibles a varios kilómetros de distancia, según imágenes publicadas en redes sociales por pobladores de la zona.

Unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes en mano lucharon unas tres horas para apagar el siniestro que abarcó unos 3 mil metros cuadrados, según las autoridades. El fuego avanzó rápidamente por los elementos pirotécnicos y la precariedad de las viviendas hechas de madera y otros materiales inflamables. En la zona, los pobladores carecen del servicio de agua potable.

El ministerio de Salud reportó cuatro personas heridas y funcionarios de la capital reportaron unas 300 personas damnificadas. Mientras que el nuevo presidente peruano, José Jerí, llegó al lugar para enterarse de lo sucedido y coordinar la ayuda humanitaria. “Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, dónde van a dormir, dónde van a estar”, dijo a la prensa.

El Instituto Nacional de Defensa Civil precisó que el incendio urbano fue reportado a las 17:30 hora local. “El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia”, indicó en su breve reporte.

El portal local de noticias Perú 21, dijo que tras varias horas de intensa labor, el incendio registrado en Pamplona Alta fue finalmente controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y vecinos de la zona, agregando que los bomberos enfrentaron dificultades por la falta de agua y las vías en mal estado.

En medio de la emergencia, la Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio. Las imágenes del incendio se hicieron virales en redes sociales, pues el fuego provocó la explosión de una fábrica clandestina de pirotecnia.