Explosión en puerto de Irán deja al menos 4 muertos y más de 500 heridos

Una explosión masiva registrada en el puerto comercial de Shahid Rajaei, ubicado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, Irán, ha dejado al menos 4 muertos y más de 500 personas heridas, de acuerdo con reportes oficiales.

El incidente ocurrió en la provincia de Hormozgán, a más de mil kilómetros al sur de Teherán.

Según informaron autoridades y medios estatales iraníes este sábado, los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos de la región para recibir atención inmediata.

De acuerdo con información preliminar difundida por la televisión estatal iraní, el estallido habría sido originado por negligencia en el almacenamiento de materiales inflamables.

Mehrdad Hassanzadeh, director de la organización de gestión de crisis de Hormozgán, confirmó que inspectores de seguridad ya habían emitido advertencias sobre las condiciones del sitio antes de la tragedia.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una enorme columna de humo negro y una bola de fuego elevándose desde el puerto, así como daños materiales en edificios, vehículos y estructuras cercanas. También se observaron imágenes de personas auxiliando a los heridos.

BREAKING: A massive mysterious explosion just rocked Iran’s Shahid Rajaee port — the ground shook for miles.



The regime did not comment on this yet. pic.twitter.com/InAyCvaNQZ