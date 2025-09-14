GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras la explosión registrada en un bar de Madrid, España, este sábado, informaron las autoridades locales.

La detonación ocurrió en el barrio de Vallecas y provocó el colapso parcial del inmueble. Según los primeros reportes, una fuga de gas pudo ser la causa, aunque la vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias, Inmaculada Sanz, señaló que todavía “es pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión”.

Testimonios y escenas de caos

Fernando Sánchez, vecino de la zona, relató a RTVE: “Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches”.

Los bomberos de Madrid trabajaron en la remoción de escombros, mientras equipos médicos y de protección civil atendieron a las víctimas. Entre los heridos, además de los tres graves, dos fueron reportados como potencialmente graves.

En un video difundido en redes sociales, se observa el techo del bar colapsado y ladrillos esparcidos en la calle. Una persona fue trasladada en camilla por los equipos de emergencia.

Para las labores de desescombro se movilizaron perros rastreadores y drones, confirmaron los servicios de emergencia, que además descartaron que hubiera personas atrapadas bajo los cascotes.

Debido a los daños estructurales, los residentes de nueve viviendas del edificio afectado tuvieron que ser desalojados y, según la vicealcaldesa Sanz, deberán ser realojados al menos durante algunos días.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]