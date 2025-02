Varias explosiones en autobuses se registraron este jueves en Bat Yam, ciudad ubicada en el centro de Israel. La policía israelí informó que no se reportaron heridos y que se investiga el hecho como un posible atentado terrorista.

BREAKING: In what appears to be a terror attack, 3 buses have just exploded near Tel Aviv, Israel. The bombs appear to have gone off early and no casualties are reported.



I remember when Trump claimed that if he was President the Israeli terror attack would never have happened. pic.twitter.com/VJfORXoLmb