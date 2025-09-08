GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo que se identifica como extremista lanzando amenazas contra la Catedral de Notre Dame, en París, a cambio de la liberación de Ibrahim Alisaoui, condenado por el asesinato de tres personas en Niza.

De acuerdo con reportes en medios locales y usuarios en redes, se habrían reforzado los controles de seguridad en las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame como medida preventiva.

Contexto de la amenaza

Ibrahim Alisaoui es un ciudadano de origen tunecino condenado en Francia por un ataque ocurrido en una iglesia de Niza, en 2020, donde murieron tres personas. Desde entonces, su caso ha sido utilizado por grupos extremistas en mensajes de propaganda.