FBI ofrece recompensa de 25 mil dólares para encontrar a niña desaparecida en 1982

Era 1982 cuando la familia de una niña llamada Maribel Oquendo levantaba una denuncia ante las autoridades por su misteriosa desaparición en Florida, Estados Unidos.

En aquel entonces, Maribel tenía 9 años. Después de más de cuatro décadas de búsqueda, su paradero sigue siendo un misterio. Hoy el FBI ha decidido “revivir” el caso.

FBI ofrece recompensa por información de Maribel

Maribel desapareció en 1982 después de que saliera de su casa rumbo a una tienda cercana. En el establecimiento compró algo, pero nunca regresó a su hogar.

En un comunicado, el FBI destacó que en este 2023 Maribel Oquendo estaría cumpliendo 50 años.

“Maribel Oquendo-Carrero cumple hoy 50 años. El FBI ofrece una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que conduzca a su recuperación y/o la identificación, arresto y condena de la (s) persona (s) responsable (s) de su desaparición”, destacó el Buró en la red social “X” el pasado 22 de agosto.

La pequeña desapareció en la localidad de Homestead, al sur de Miami. Vestía camiseta blanca, pantalones azules y zapatos color beige y marrón, detalló el FBI.

El Buró abundó en su ficha de búsqueda que las dos orejas de Maribel están perforadas. No se saben más detalles.

Por su parte, Fernando Morales, capitán de la policía de Homestead, ha declarado que creen que la mujer “está viva y todavía con nosotros hoy”, puesto que no hay ninguna pista que sugiera que no lo está, por lo que no se deben “perder las esperanzas”.

Mientras se trata de dar con su paradero, la asociación Missing & Exploited Children compartió una fotografía realizada con inteligencia artificial que muestra cómo podría lucir hoy Maribel y que fue retomada por el FBI en la ficha actualizada.