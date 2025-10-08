GENERANDO AUDIO...

Sentencian a Fernando Sabag Montiel por ataque a Cristina Fernández. AFP

La Justicia de Argentina condenó a Fernando Sabag Montiel, principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, a diez años de prisión por haber disparado a pocos centímetros del rostro de la exmandataria el 1 de septiembre de 2022, frente a su domicilio en Buenos Aires.

La Fiscalía argentina había solicitado una pena de 15 años de cárcel por homicidio triplemente agravado por alevosía, violencia de género en su modalidad de violencia política y uso de un arma de fuego. En junio de 2024, Sabag Montiel confesó que quiso matar a la expresidenta, a quien calificó con insultos durante su declaración judicial.

Condena y argumentos judiciales

Durante la audiencia final, Fernando Sabag Montiel declaró ante los jueces que la acusación en su contra fue “fabricada” y comparó su situación con el caso del fiscal Alberto Nisman, quien murió de un disparo tras denunciar a Cristina Fernández por presunto encubrimiento en el atentado contra la AMIA en 1994.

Las investigaciones determinaron que el arma utilizada por Sabag Montiel, una pistola .32, estaba en condiciones de funcionamiento. Aunque ninguna bala llegó a pasar a la recámara en el momento del ataque.

El tirador, que ya tenía una condena previa de cuatro años de prisión por pornografía infantil, formaba parte de un grupo informal llamado “Los Copitos”, cuyos miembros vendían algodón dulce en las puertas de escuelas de Buenos Aires.

Sentencia contra Brenda Uliarte

En el mismo fallo, la Justicia argentina también condenó a Brenda Uliarte, exnovia de Sabag Montiel, a ocho años de prisión. La Fiscalía había solicitado 14 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio agravado.

Durante el juicio se presentaron mensajes de texto en los que Uliarte expresaba su intención de matar a la entonces vicepresidenta. Según la investigación, participó en la planeación del ataque y acompañó a Sabag Montiel en los días previos al hecho.

Otros implicados y causas archivadas

Nicolás Carrizo, tercero en cuestión y líder del grupo “Los Copitos”, sele absolvió luego de que se le retiraran los cargos en su contra en 2024. A Carrizo se le liberó en agosto de ese año luego de que la Fiscalía determinara que no existían pruebas suficientes para sostener su participación directa.

El veredicto se conoció días después de que la Justicia argentina archivara la causa contra el exdiputado Gerardo Milman, del partido Propuesta Republicana (PRO), por su presunta vinculación con el atentado.

En 2023, Brenda Uliarte declaró que Milman, considerado cercano a la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, financiaba manifestaciones que promovían la violencia política contra Cristina Fernández.

El intento de magnicidio se produjo en un contexto de alta tensión política en Argentina. Poco después de que la Fiscalía solicitara 12 años de prisión contra Fernández de Kirchner por presuntos delitos de corrupción. A la exmandataria se le condenó a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.