Fieles podrán visitar la tumba del Papa Francisco en Roma desde este domingo

Desde este domingo, fieles y curiosos podrán visitar la tumba del Papa Francisco en Roma, luego de su multitudinaria despedida en la plaza de San Pedro, mientras una pregunta sobrevuela la Ciudad Eterna: ¿Quién sustituirá al primer pontífice latinoamericano?

Asimismo, este lunes podría conocerse la fecha en que se realizará el cónclave en que se decidirá el futuro de la Iglesia católica, cuando se lleve a cabo una nueva reunión de cardenales, luego de que la jerarquía eclesiástica insistió siempre en que esperaría a las exequias del jesuita argentino antes de convocar a la reunión secreta.

Mientras, a la espera de ese momento crucial para la institución, turistas y miles de peregrinos que viajaron a Roma para la aplazada canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial, podrán recogerse ante la tumba de Francisco.

El sábado, unas 400 mil personas siguieron la víspera su funeral en el Vaticano y acompañaron el recorrido del féretro por las calles de Roma hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde fue enterrado en la intimidad en presencia de religiosos y de su familia.

El sol de primavera bañó de luz la celebración que mezcló ceremonias solemnes y emocionantes consignas, en la que el cardenal decano Giovanni Battista Re destacó en su homilía los “innumerables” esfuerzos de Francisco en la defensa de migrantes y refugiados, del Mediterráneo a México.

A la par, subrayó que el sumo pontífice prestó “especial atención” a “los últimos de la tierra, los marginados”.

Francisco “terminó convirtiendo a la iglesia en algo más normal, más humano”, dijo a la AFP Romina Cacciatore, de 48 años, que acompañó la llegada del féretro a Santa María la Mayor, agregando que “me genera angustia lo que viene”.

Preocupa entre los fieles quién sustituirá al pontífice argentino, cuyo papado estuvo marcado por reformas en la Iglesia y por poner el foco en los pobres y en los migrantes.

Por otra parte, los cardenales tienen prevista para este lunes su quinta reunión desde que murió el Papa. Será a las 9:00 hora local, tras la cual se espera que se anuncie la fecha del cónclave.

Al funeral acudieron más de 220 de los 252 cardenales de la Iglesia católica, y este domingo tienen previsto visitar también la sencilla sepultura de mármol.

También este domingo, el exsecretario de Estado del Vaticano durante la mayor parte del papado de Francisco, Pietro Parolin, ofrecerá una misa en la basílica de San Pedro a las 10:30 hora local. Parolin, que ejerció de nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013, aparece entre los posibles papables.

La mayoría de los 135 cardenales con poder de voto fueron designados por el difunto pontífice, lo que no garantiza necesariamente la elección de un sucesor continuista.

“Nos sentimos muy pequeños. Debemos tomar decisiones para toda la Iglesia, recen por nosotros“, expresó el cardenal luxemburgués Jean-Claude Hollerich.

Francisco tenía un carácter muy distinto a su antecesor, Benedicto XVI, un teólogo alemán que nunca fue muy amante de los baños de masas. También fue un cambio con el popular polaco Juan Pablo II.

Las reformas impulsadas por el jesuita argentino despertaron fuertes críticas entre los sectores más conservadores de la Iglesia, que apuestan por un cambio más enfocado en la doctrina.

