GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Autoridades informaron que equipos de rescate lograron poner a salvo el martes a cientos de excursionistas, guías locales y pastores de yaks que permanecían en el remoto valle de Karma, en la cara oriental del Everest.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, un total de 580 excursionistas y más de 300 guías y pastores fueron evacuados tras quedar varados durante el fin de semana por una tormenta de nieve inusualmente fuerte. Las intensas nevadas cubrieron la zona —ubicada a unos 4.200 metros de altitud— durante todo el sábado, atrapando a los viajeros en uno de los valles más aislados de la región.

El domingo, los equipos de emergencia ya habían rescatado a unos 350 senderistas, mientras que los restantes 200 fueron puestos a salvo el martes, según información de Reuters. La operación es considerada una de las más grandes de búsqueda y rescate realizadas en el Everest tibetano.

La tormenta también afectó los planes de alpinistas de la empresa estadounidense Madison Mountaineering, que planeaban escalar el Cho Oyu, una cumbre de 8.188 metros en la frontera entre China y Nepal. Debido a las condiciones extremas, las autoridades cerraron temporalmente la región del Everest, incluidos los valles de Karma y Rongshar, así como el acceso al Cho Oyu.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En los últimos años, el valle de Karma —explorado por primera vez hace un siglo— se ha convertido en un atractivo turístico creciente dentro de la región tibetana. Solo en 2024, más de 540.000 visitantes viajaron al área del Everest, marcando un récord histórico. Sin embargo, las fuertes nevadas del fin de semana también afectaron otras provincias del oeste de China, como Sinkiang, Qinghai y Gansu, donde al menos una persona murió a causa de hipotermia y mal agudo de montaña.