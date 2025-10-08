GENERANDO AUDIO...

Flotilla humanitaria rumbo a Gaza interceptada por Isreal. Foto: Reuters

Una flotilla de ayuda a Gaza denunció que las fuerzas israelíes interceptaron sus barcos en aguas internacionales, durante una misión humanitaria destinada a entregar suministros a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), que organiza estas expediciones, denunció que sus barcos fueron “secuestrados ilegalmente” por el ejército israelí, en lo que calificó como una violación del derecho internacional.

La FFC es una red internacional de grupos activistas propalestinos que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria a los palestinos.

Según la coalición, las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla el miércoles en aguas internacionales, trasladando a los pasajeros a un puerto israelí, donde serían deportados. Israel confirmó la operación y afirmó que “otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada”.

Este incidente ocurre pocos días después de una operación similar, cuando Israel interceptó unos 40 barcos de la Global Sumud Flotilla y detuvo a más de 450 activistas. Los organizadores afirmaron que los participantes —entre ellos médicos, periodistas y trabajadores humanitarios— fueron llevados “contra su voluntad” y permanecen “en condiciones desconocidas”. Los barcos transportaban más de 110.000 dólares en ayuda médica y nutricional destinada a hospitales de Gaza.

Las autoridades del enclave palestino aseguran que más de 67.000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.