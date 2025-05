GENERANDO AUDIO...

Este jueves 8 de mayo de 2025, Robert Francis Prevost fue elegido Papa y tomó el nombre de León XIV. Su elección ha generado interés entre la audiencia, y se han viralizado imágenes de su juventud en redes sociales. Aquí te compartimos algunas en UnoTV.com.

Luego de que el cónclave en El Vaticano eligiera a Robert Francis Prevost como Papa, se ha difundido información sobre el religioso estadounidense con nacionalidad peruana, ya que gran parte de su vida la pasó en el país sudamericano.

Así era de joven el Papa León XIV

El periodista católico Sachin Jose ha sido uno de los usuarios en redes sociales que ha compartido más imágenes del Sumo Pontífice en su juventud.

En una de las fotografías se le observa con traje y corbata, con expresión seria. La imagen parece haber sido tomada antes de su graduación universitaria.

Un dato destacado es que se prevé la investidura de León XIV para el próximo 18 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños del Papa Juan Pablo II. En una de las imágenes compartidas aparece Francis Prevost joven junto al exlíder de la Iglesia católica.

Pope Leo XIV’s papal inauguration is scheduled to take place on May 18, the birthday of Pope John Paul II. pic.twitter.com/IK1PLc7tnf — Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 9, 2025

El Papa peruano

Durante su labor como misionero agustino en Perú, tuvo contacto con comunidades locales. En algunas imágenes se le observa junto a niñas y niños de zonas andinas.

Foto del Padre Robert Francis Prevost Martínez, en sus inicios como sacerdote y misionero agustino en el Perú. Aquel joven lleno de fe y entrega, que caminó entre los pueblos andinos anunciando el Evangelio con sencillez y firmeza, es hoy el nuevo Papa León XIV. pic.twitter.com/2TMfTWtU68 — Pedro Rafael Ortíz S. (@padrepedroortiz) May 9, 2025

También visitó el Colegio de San Agustín, en Concepción, Chile, en 2003. Una imagen de su paso por el país se ha viralizado en redes sociales.

El nuevo Papa León estuvo en Concepción en el año 2003 cuando visitó el colegio San Agustín. https://t.co/JriEtkNozn pic.twitter.com/nH13udGaCQ — Pola Arthur (@PolaArthur) May 8, 2025

Un video muestra a Robert Francis Prevost cantando durante una celebración navideña, aparentemente interpretando “Feliz Navidad” de José Feliciano.

The newly elected Pope Leo XIV sings ‘Merry Christmas’ in Peru, where had been serving as a missionary.



Video: Alberto Rodríguez pic.twitter.com/AmQpxhzPQd — Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 9, 2025

Impulsó una campaña en favor de los damnificados por inundaciones en Perú y se le vio presente en una de las zonas afectadas.

Our new Pope, Leo XIV, was among the people during the floods in Peru, where he had been serving.



Video: Carabayllo Noticias pic.twitter.com/CtJlC4bdWV — Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 9, 2025

➪El nuevo Papa, León XIV, tiene 69 años y vivió muchos años en Perú. Desde 2023 ha estado a cargo de una de las oficinas vaticanas más poderosas, el Dicasterio para los Obispos, que supervisa los nombramientos apostólicos. “La paz esté con ustedes”, dijo en español en su… pic.twitter.com/ybpVHJaLn3 — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) May 8, 2025

Cuando era joven, una fotografía lo muestra estrechando la mano de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II.