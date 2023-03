Siguen las protestas por la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Fotos: AFP

Emmanuel Macron, presidente de Francia, afirmó este miércoles que espera que su reforma de pensiones entre en vigor a finales de 2023, quien calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecen las protestas desde que esta impopular medida fue adoptada por decreto.

Ver más Francia sigue ardiendo por sexta noche consecutiva contra la reforma de las pensiones del neoliberal de Macron (jubilación de 62 a 64 años). Enormes los franceses luchando por sus derechos.pic.twitter.com/vq7MZqJLfF — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 21, 2023

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario liberal durante una entrevista de 35 minutos en las principales cadenas de televisión del país.

Francia vive ola de protestas por rechazo a reforma de pensiones

El país vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas espontáneas, marcadas por la violencia, desde el pasado jueves 16 de marzo, por lo que la entrevista del presidente Emmanuel Macron, no parece que vaya a calmar los ánimos, en víspera de una nueva jornada de movilizaciones por parte de los sindicatos.

El gobierno de Francia enfrenta desde enero un fuerte rechazo al plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2023, así como adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para poder cobrar una pensión completa.

A las manifestaciones masivas, realizadas desde enero de 2023, se sumó, a partir del 7 de marzo, una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y transportes, además de un abanico de acciones: basura acumulada en las calles de París, bloqueos de carreteras, puertos, universidades, entre otros lugares.

En juego el segundo mandato de Emmanuel Macron

Más allá de la reforma de pensiones, está en juego el segundo mandato de Emmanuel Macron, que corre hasta 2027, por lo que su entrevista fue muy seguida para conocer sus intenciones y ver si el mandatario admitió algún error, como esperaban los conservadores.

“Sus declaraciones son un desprecio para las millones de personas que se manifiestan”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT. Mientras que, Olivier Faure, jefe del Partido Socialista, señaló que “Macron ha echado más brasas a un asador bien prendido”.

Ver más Manifestantes usan un tractor para luchar contra los cañones de agua de la policía en Rennes, Francia. pic.twitter.com/wPTQuqw8IN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 22, 2023

El jefe de Estado reconoció que su único error fue “no conseguir convencer” sobre la reforma, que espera aplicar a finales de 2023, misma con la que, según Macron, busca evitar un futuro “déficit” en la caja de las pensiones.

Protestas amenazan la visita de Carlos III al país

El primer viaje al extranjero del Rey Carlos III de Inglaterra, la próxima semana, podría enfrentarse a calles llenas de basura, huelgas de transportes y perturbaciones durante su visita a Francia, en pleno conflicto social por la impopular reforma de pensiones.

Un asesor del presidente Emmanuel Macron, que pidió anonimato, dijo a AFP que el “programa aún está siendo elaborado por ambas partes”.

La gira prevista de Carlos III, pensada como una declaración de amistad entre ambos lados del Canal de la Mancha, llega con un país sumido en protestas masivas contra el retraso de 62 a 64 años en la edad de jubilación.