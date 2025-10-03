GENERANDO AUDIO...

Los bomberos atendieron el incendio. Foto: AFP/Ilustrativa.

Como una escena de apocalipsis, un show de fuegos artificiales con drones se salió de control y lo que parecía una lluvia de fuego empezó a caer sobre los asistentes que buscaron cualquier cosa para protegerse.

Enormes chispas empezaron a caer del cielo en China

Videos viralizados en redes sociales mostraron el momento en que enormes chispas empezaron a descender sobre las personas que asistieron a un espectáculo de fuegos artificiales, partículas que provenían de decenas de drones formados en el cielo y eran parte de lo programado esa noche.

Ante lo peligroso del momento, los asistentes empezaron a gritar y a correr para ponerse a salvo, mientras que otras ocuparon objetos, como sillas, para taparse con el fin de no resultar heridas.

Las chispas de los fuegos artificiales incluso ocasionaron un incendio que también fue grabado por varios testigos.

Responden bomberos y apagan el fuego

De acuerdo con medios, el incidente ocurrió en el municipio de Liuyang, en la provincia de Hunan, China.

La noche del 2 de octubre, el Teatro Hunan Liuyang Sky realizó un espectáculo de fuegos artificiales con drones.

Ante las enormes chispas e incendio, los bomberos arribaron rápidamente al lugar para controlar el fuego.

Autoridades confirmaron lo ocurrido y que el incendio terminó sofocado en minutos, sin reportarse hasta el momento víctimas o heridos.