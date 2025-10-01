Fuerzas israelís interceptan barco humanitario para Gaza con mexicanos a bordo; así lo viven tripulantes EN VIVO

GENERANDO AUDIO...

La Marina de Israel ordenó este miércoles a la Flotilla Global Sumud que cambiara de rumbo cuando se encontraba a poco más de 80 millas náuticas de Gaza. Según el Ministerio de Exteriores israelí, las embarcaciones ingresaban a una “zona de combate activa” y violaban un “bloqueo naval legítimo”.

Entre los tripulantes viajaban también activistas mexicanos, quienes forman parte de la misión internacional que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja.

Los participantes denunciaron que varios barcos de guerra rodearon a la flotilla y que las embarcaciones Alma y Sirius fueron hostigadas con maniobras agresivas por buques militares, mientras que un patrullero apuntó con potentes reflectores a los tripulantes.

Mexicanos a bordo y seguimiento de la SRE

Una mexicana a bordo es Arlin Medrano, quien durante los últimos días ha dado cuenta de su participación en esta misión humanitaria. En una de sus últimas publicaciones daba cuenta de la intercepción de Alma y Sirius.

La activista Arlin Medrano denunció públicamente que la flotilla humanitaria fue sujetada por una embarcación militar israelí. Además antes había publicado un video con su pasaporte mexicano.

El 30 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que hay personas mexicanas a bordo y que se mantiene contacto permanente con ellas a través de sus representaciones diplomáticas en la región. La Cancillería aseguró que continúa brindando protección consular y gestiona con otros gobiernos la seguridad de los connacionales.

Ellos son los mexicanos en la misión humanitaria:

Carlos Pérez Osorio

Ernesto Ledesma Arronte

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano Guzmán

Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán

Miriam Moreno Sánchez

Diego Vázquez Galindo

La situación también fue difundida también por periodistas nacionales, quienes han resaltado el riesgo que enfrentan los connacionales en esta misión pacífica.

Flotilla humanitaria y presencia internacional La Flotilla Global Sumud partió de Barcelona a inicios de septiembre con el objetivo declarado de llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí. La misión está compuesta por alrededor de 45 barcos y cientos de activistas de más de 40 países. Entre los participantes se encuentran figuras internacionales como la activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Foto: AFP La flotilla asegura que se trata de una misión “pacífica y no violenta” y que pese a las presiones internacionales continuará navegando hacia la Franja de Gaza.

Reacciones internacionales

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la misión no representa un peligro para Israel y pidió que tampoco se convierta en objetivo de ataques.

Francia pidió que Israel garantice la seguridad de los activistas.

España advirtió a la flotilla que no ingrese en aguas de exclusión y señaló que el buque de apoyo enviado no cruzará esa frontera para evitar un conflicto mayor.

Italia desplegó una fragata militar para vigilar la zona y llamó a los activistas a desistir de la misión.

Sudáfrica solicitó “la protección” de la flotilla, subrayando la importancia de la seguridad de los participantes desarmados.

La flotilla navega en medio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En semanas recientes, los barcos humanitarios denunciaron haber sufrido ataques con drones en Túnez, lo que llevó a la ONU y a la Unión Europea a expresar su preocupación.

