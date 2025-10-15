Fuga de ácido sulfúrico en Jordania deja más de 30 heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Al menos 33 personas resultaron heridas debido a una fuga de ácido sulfúrico en una fábrica de la ciudad de Aqaba, situada en el sur de Jordania. Entre los afectados, dos se encuentran en estado crítico, informaron las autoridades.

La nube tóxica generada por el accidente se extendió por una zona de aproximadamente 400 metros cuadrados, lo que obligó a hospitalizar a los afectados por problemas respiratorios.

Intervención de autoridades por fuga en Jordania

Equipos técnicos de la fábrica actuaron rápidamente para contener la fuga, mientras que miembros de Protección Civil frente a materiales tóxicos se desplazaron al lugar para aplicar protocolos de seguridad y medir la concentración de gases en el aire.

La Dirección de Seguridad Pública (PSD) indicó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente. Los análisis recientes muestran que el nivel de gas en el aire se encuentra dentro de los límites de seguridad y la situación se ha normalizado.

Contexto y precauciones

El accidente recuerda la importancia de los protocolos de seguridad en industrias químicas, especialmente en zonas urbanas, donde la exposición a sustancias tóxicas puede afectar rápidamente a trabajadores y residentes cercanos.