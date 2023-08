“Me lo llevo al infierno”: captan a funcionario en Ecuador amenazando de muerte a vecinos

En medio de un torbellino de controversias, el concejal de Salinas, en Ecuador, César Pinoargote, ha sido objeto de atención nacional e internacional después de que un video mostrara sus amenazas de muerte.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por redes sociales, en ellas se puede ver al concejal de Ecuador pronunciando una serie de declaraciones agresivas dirigidas hacia sus vecinos. Las amenazas han generado un fuerte repudio por parte de la comunidad, quienes han calificado las acciones del concejal como inaceptables e irresponsables.

En redes sociales se viralizó un video en el que en el concejal de Salinas amenazó de muerte a un grupo de vecinos. El suceso se produjo porque no se había pagado la renta del departamento donde habitan los padres del funcionario.

En la videograbación, captada por un teléfono celular, se escucha a Pinoargote decir algunas palabras en inglés y en español en contra de las personas que lo acompañaban.

“Escúchame, te lo voy a decir así arrodillado: mira, me persigno en el nombre de Dios. Si alguno de ustedes hace público ese video y le hace algo a mi familia, yo me voy a la cárcel… A mí no me importa ir a la cárcel, pero te prometo que a cualquiera de tu familia me lo llevo al infierno”.

César Pinoargote, concejal de Salinas