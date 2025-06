Gabriela Ramos, economista y diplomática mexicana, defendió “la importancia de las instituciones internacionales” durante su visita a Londres, como parte de su campaña por la dirección general de la UNESCO, puesto que se definirá en octubre.

Ramos, de 61 años, forma parte del trío de candidatos al frente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, junto al egipcio Jaled el Enany y el congoleño Firmin Edouard Matoko. La mexicana, con décadas de experiencia en instituciones globales, aseguró que su propuesta busca “revalorizar el multilateralismo”, justo en un momento marcado por conflictos armados y desconfianza hacia los organismos internacionales.

