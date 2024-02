¿Quién es la primera dama de El Salvador? Ella es Gabriela Rodríguez de Bukele

Gabriela y Nayib Bukele, presidente y primera dama de El Salvador. Foto AFP

Gabriela Rodríguez, es la esposa y compañera de vida de Nayib Bukele, que apenas hace unas horas se supo se reeligió como presidente de El Salvador, es ella quien ha estado a su lado en cada uno de los puntos de su convulsionada agenda, desde la ceremonia de posesión realizada en antiguo Country Club en 2019.

Pero no sólo es la primera dama de El Salvador, pues además de ser la compañera sentimental del presidente, Gabriela Roberta Rodríguez Perezalonso es una educadora, bailarina y doctora en psicóloga de 39 años.

Es la hija menor del matrimonio entre el inversionista salvadoreño José Roberto Rodríguez Trabanino y la nicaragüense Arena Perezalonso de Rodríguez, quien fue funcionaria de la Cámara de Comercio de El Salvador por varios años. Gabriela nació el 31 de marzo de 1985.

Entre sus pasiones está el ballet, por el que se interesó desde muy joven y decidió unirse a la Fundación Ballet de El Salvador. En cuanto a sus otras ocupaciones, logró un doctorado en psicología prenatal, siendo la primera persona en su país con tal título.

Rodríguez fundó PrePare en octubre de 2010, que fue el primer centro de pedagogía prenatal de la nación, del cual es directora. Asimismo, fue la representante regional de la Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health (APPPAH).

Tales conocimientos, le valieron también para que su trabajo su trabajo en temas de primera infancia, lactancia materna y seguridad alimentaria, permitieran al país centroamericano ser designado como uno de los dos estados guardianes de las salas de lactancia materna en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, encabezó la creación, aprobación e implementación de la Ley Nacer con Cariño que dicta los cuidados que el personal de salud debe brindar a la madre y a su hijo antes, durante y después del alumbramiento.

Gabriela Bukele: su camino a primera dama

Nayib Bukele arrasó en las elecciones presidenciales de El Salvador celebradas el pasado domingo. Sus medidas en la lucha contra las pandillas y bandas organizadas han convertido al país en el segundo más seguro de América en tiempo récord y le han llevado a ser uno de los líderes políticos más populares del mundo.

La historia de Gabriela y Nayib, comenzó en 2004, como novios duraron 10 años. Momento en el que contrajero0n nupcias mediante una ceremonia reservada en El Boquerón de San Salvador en diciembre de 2014.

Días después de la victoria en las elecciones de su marido en 2019, anunció que estaba esperando a su primogénita, Layla Bukele Rodríguez. Recientemente dio a luz a segundo hijo.

El político centroamericano y recién electo presidente se ha expresado en distintas ocasiones de una manera muy cariñosa sobre su cónyuge: “no solo es mi esposa, es mi complemento, y yo el de ella. Quien me vota para un cargo público sabe que viene con el paquete. Así somos, un equipo, desde hace doce años, cuando nos conocimos”.