GENERANDO AUDIO...

Hay conflicto entre Israel y Gaza. Foto: AFP

El grupo Hamás aceptó una nueva propuesta de mediadores internacionales para alcanzar una tregua con Israel en Gaza, la cual contempla la liberación de rehenes y un alto al fuego inicial de 60 días.

El plan fue presentado por Egipto y Catar, con el respaldo de Estados Unidos, y ya fue transmitido al Gobierno israelí. “El balón está en el campo israelí”, señaló Diaa Rashwan, jefe de inteligencia egipcio.

De acuerdo con el responsable de Hamás, Basem Naim, la organización aceptó la oferta para “apagar el fuego de esta guerra contra nuestro pueblo”.

[TE PUEDE INTERESAR: Ejército israelí concentrará sus operaciones en Ciudad de Gaza]

Israel no ha emitido comentarios oficiales, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró días antes que sólo aceptará un acuerdo que contemple la liberación total de los rehenes bajo condiciones impuestas por su Gobierno.

Detalles de la nueva propuesta de tregua

La nueva propuesta entregada al grupo prevé, al menos, tres aspectos importantes:

Cese al fuego de 60 días

Liberación de 10 rehenes vivos y un número indeterminado de cuerpos en la primera fase

y un número indeterminado de cuerpos en la primera fase Liberación del resto de cautivos en una segunda etapa, seguida de negociaciones para un acuerdo definitivo con garantías internacionales

De los 251 rehenes capturados el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí estima que 49 permanecen en Gaza, incluyendo 27 que habrían fallecido.

Esta nueva oferta tiene lugar más de una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

La propuesta aceptada por Hamás retoma las grandes líneas de un anterior plan del enviado estadounidense Steve Witkoff.