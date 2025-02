La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este miércoles que visitó al Papa Francisco en el hospital donde recibe un tratamiento por una neumonía que afecta a sus dos pulmones, y declaró que lo vio “alerta”.

“Estoy muy contenta de haberlo visto, alerta y receptivo. Bromeamos como siempre. No ha perdido su sentido del humor característico“, declaró Meloni en un comunicado.

Il Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni , si è recata al Gemelli per fare visita al #Papa.

“Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il Presidente Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”. pic.twitter.com/IfBPGRqn4z