Misión Global Sumud. Foto: Reuters

La activista mexicana Miriam Moreno confirmó, a través de un video subido a Instagram, que la flotilla Global Sumud continúa su travesía hacia Gaza, pese a las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de la Marina israelí.

En su mensaje, la activista subrayó que “no todos los barcos han sido secuestrados” y llamó a tomar como información oficial únicamente los comunicados validados por Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza.

Miriam Moreno insistió en que la misión Global Sumud sigue siendo pacífica y humanitaria, destinada a llevar ayuda a la población palestina.

La flotilla, compuesta por unos 45 navíos con activistas de más de 45 países, incluyendo varios latinoamericanos, zarpó de Barcelona a inicios de septiembre. Israel interceptó parte de las embarcaciones tras advertir que no ingresarían en aguas bajo su bloqueo a Gaza, donde ha mantenido una ofensiva desde octubre de 2023.

Entre los barcos detenidos de la misión Global Sumud se encontraba el navío de Greta Thunberg, mientras que las autoridades israelíes anunciaron la deportación de todos los activistas a Europa una vez que lleguen a puerto.

A pesar de estas acciones, la mexicana Mirian Moreno destacó que, por primera vez en mucho tiempo, los pescadores de Gaza han podido salir a pescar, y reiteró en un mensaje escrito su llamado a la comunidad internacional: “Que cada ciudad del mundo se levante, imparta bloqueos y sanciones. ¡Hasta que Palestina sea libre!”.