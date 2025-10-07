Guerra Israel – Hamás, 2 años de un conflicto interminable: cifras y claves para dimensionar lo que ocurre

GENERANDO AUDIO...

Han pasado dos años desde el 7 de octubre de 2023. Hamás atacó comunidades en el sur de Israel y un festival de música; asesinó civiles —incluidos niños—, quemó casas y tomó rehenes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva a gran escala contra Gaza que dejó un saldo humanitario devastador. Hoy, con negociaciones intermitentes, el conflicto Israel–Palestina/Hamás sigue abierto y con un costo humano extremo para ambos pueblos.

Dos años de una guerra abierta

El conflicto bélico Israel–Palestina/Hamás cumple dos años. El 7 de octubre de 2023, milicianos cruzaron la frontera, irrumpieron en comunidades y en el festival Nova y asesinaron a cientos de civiles, además de secuestrar a más de 250 personas. En total, más de mil 200 israelíes y ciudadanos extranjeros murieron en el ataque y su inmediatez, según fuentes oficiales israelíes citadas por la ONU.

La respuesta militar de Israel en Gaza ha dejado 66 mil 148 palestinos muertos y 168,716 heridos desde el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza y los compendios semanales de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria (OCHA) de la ONU.

En 2025, la clasificación IPC (mecanismo respaldado por la ONU) confirmó hambruna (Fase 5) en Gaza, con riesgo de expansión hacia Deir al-Balah y Jan Yunis, y la OMS subrayó el colapso sanitario.

Dos narrativas que chocan (y sus fundamentos)

El conflicto entre Israel y Hamás tras el 7 de octubre de 2023 se sostiene sobre dos relatos profundamente opuestos, cada uno respaldado por datos, testimonios e instituciones diferentes. A continuación, se resumen sus principales ejes argumentales:

La versión de Israel

Para Israel, los hechos del 7 de octubre representan el mayor ataque terrorista de su historia, perpetrado por Hamás y otras milicias islamistas desde Gaza. El gobierno israelí sostiene que su respuesta es una guerra legítima de defensa nacional.

Puntos clave:

Naturaleza del 7 de octubre: Ataque masivo contra civiles israelíes, con más de mil 200 muertos y cientos de secuestrados. Israel lo considera un acto de terrorismo comparable al 11-S. La exigencia central ha sido la liberación inmediata de todos los rehenes aún en Gaza.

Legítima defensa y objetivos militares: Declaración de guerra a Hamás con el objetivo de desmantelar su capacidad militar y evitar nuevos ataques . Operaciones prolongadas en Gaza, con miles de incursiones y bombardeos contra blancos considerados “terroristas”. Informes oficiales israelíes reportan bajas propias en combate y justifican la ofensiva como necesaria para garantizar la seguridad nacional.

Memoria y víctimas del festival Nova: El sitio del festival musical Nova, en Re’im, se ha convertido en símbolo del duelo nacional israelí . Se realizan conmemoraciones oficiales y se han reconocido fallas de seguridad durante la respuesta inicial. Para la sociedad israelí, ese evento sintetiza la brutalidad del ataque y la vulnerabilidad que dejó al descubierto.



La versión palestina / gazatí

Desde Gaza, la narrativa dominante pone el foco en las consecuencias humanitarias devastadoras de la ofensiva israelí. La guerra, afirman, ha transformado la franja en una zona inhabitable y ha cruzado los límites del derecho internacional.

Puntos clave:

Destrucción y víctimas civiles: Más de 30 mil muertos, en su mayoría mujeres y niños, según fuentes locales y agencias de la ONU. Ciudades e infraestructura básica (hospitales, escuelas, redes eléctricas) arrasadas . OCHA y OMS documentan un colapso sanitario y un desplazamiento masivo de la población hacia el sur de Gaza.

Hambre como factor crítico: La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) confirmó niveles de hambruna en el norte de la Franja. ONU y OMS alertan sobre malnutrición severa y acceso casi nulo a ayuda humanitaria. Se acusa a Israel de usar el bloqueo y el hambre como armas de guerra .



Legalidad internacional: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó medidas provisionales para proteger a la población gazatí. La Comisión de Investigación de la ONU atribuyó crímenes de guerra tanto a Hamás (por el ataque del 7-O) como a Israel (por sus acciones en Gaza). Diversos gobiernos y ONG piden investigaciones independientes por posibles violaciones del derecho humanitario.



Negociaciones en marcha (qué hay hoy)

Con Egipto, Catar y EE. UU. como mediadores, se reanudaron conversaciones indirectas en Sharm el-Sheij sobre un plan estadounidense que plantea alto al fuego, canje de rehenes y prisioneros y un esquema de gobernanza internacional para Gaza.

El Qatar MFA confirmó la postura mediadora y la aceptación de un nuevo marco por parte de Hamás; la Casa Blanca identifica a Steve Witkoff como enviado especial. OCHA estima 48 cautivos aún en Gaza (incluye fallecidos cuyos cuerpos no han sido devueltos).

Línea de tiempo (2023–2025)

7 oct 2023 — Ataque de Hamás : >1,200 muertos en Israel y ≈251 rehenes ; entre los ataques, la masacre en el festival Nova .

— : >1,200 muertos en Israel y ; entre los ataques, la masacre en el . oct–nov 2023 — Israel lanza ofensiva aérea y terrestre en Gaza; desplazamiento masivo.

— Israel lanza en Gaza; desplazamiento masivo. 26 ene 2024 — La CIJ dicta medidas provisionales para proteger a la población palestina en Gaza.

— La dicta para proteger a la población palestina en Gaza. 2024–2025 — OMS y OCHA documentan ataques a salud , hospitales fuera de servicio y crisis humanitaria.

— y documentan , hospitales fuera de servicio y crisis humanitaria. feb 2025 — OCHA calcula 59 cautivos aún en Gaza; liberaciones parciales continúan.

— OCHA calcula cautivos aún en Gaza; liberaciones parciales continúan. ago 2025 — IPC confirma hambruna (Fase 5) en Gaza Gobernado .

— confirma en . sept–oct 2025 — OCHA actualiza a 66,148 muertos y 168 mil 716 heridos en Gaza; 48 cautivos estimados.

