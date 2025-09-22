“Asesinaron nuestra juventud”: Gustavo Petro condena muerte de artistas colombianos en México

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Petro. Foto: AFP

Gustavo Petro, presidente de Colombia, reaccionó a la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, dos artistas de origen colombiano, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en Cocotitlán, en el Estado de México.

A través de su cuenta de X, el mandatario arremetió contra la “mafia internacional” que dijo se fortalece por la “política militar y prohibicionista llamada “guerra contra las drogas””

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (sic). Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió Gustavo Petro, presidente de Colombia.

¿Qué se sabe del caso de los cantantes colombianos?

Durante el fin de semana, el presidente Petro alertó sobre la desaparición de Bayron Sánchez luego de un concierto en Sonora, según informó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Sin embargo, fueron las autoridades de la Ciudad de México las que emitieron una ficha de búsqueda por la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Herrera. De acuerdo con la información oficial, los hombres fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Petro pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum ayuda para localizar a los artistas originarios de Colombia.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras la desaparición comenzaron las indagatorias y gracias a la “recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones… se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México”, por lo que se dio parte a las autoridades mexiquenses.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, destacó el comunicado.

Tras el hallazgo de los cuerpos, familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia, confirmó la Fiscalía capitalina.