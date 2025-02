Cientos de habitantes huyeron de la famosa isla de Santorini, en Grecia, ante una serie de sismos que podrían generar un movimiento mucho mayor. El primer ministro llamó a mantener la calma.

Alrededor de 200 temblores se produjeron desde el domingo frente a la isla turística del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, con 15 mil 500 habitantes.

El sismo más fuerte alcanzó una magnitud de 4.9 este lunes y su epicentro se originó entre Santorini y la isla de Anafi, según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas.

Desde Bruselas, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, hizo un llamado a los habitantes a “guardar la calma”.

Ante el miedo, muchos vecinos y turistas decidieron huir de la isla. Algunos pasaron la noche fuera de sus casas, en vehículos o recintos seguros dispuestos por las autoridades, según AFP.

Los colegios y centros escolares también permanecieron cerrados debido a la intensa actividad sísmica en Grecia.

Por otro lado, cerca de mil personas embarcaron en un transbordador con destino al Pireo, el principal puerto al sur de Atenas.

