Hamás acepta liberar a rehenes israelíes: ¿qué pide para hacerlo?

Gaza, afectada por bombardeos de Israel. Foto: Reuters

El grupo Hamás anunció su intención de entregar rehenes que aún mantiene en su poder tras el inicio del conflicto con Israel desde 2023. Sin embargo, el movimiento planteó las condiciones para poder hacer la liberación.

¿Qué pide Hamás para liberar a rehenes?

Con miras al cese al fuego en la Franja de Gaza, que enfrenta un escenario constante de bombardeos y hambre, el grupo Hamás confirmó que podría liberar rehenes siempre y cuando se siguiera la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump para la paz.

Intercambio de rehenes por presos

Hamás está listo para liberar rehenes – vivos y muertos– a cambio del regreso de los condenados a cadena perpetua por las autoridades israelíes. Es decir, Israel tendrá que soltar 250 presos condenados a cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023. En el plan se incluyen a mujeres y niños detenidos en ese contexto.

Intercambio de restos de rehenes por gazatíes fallecidos

Además, por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos por Hamás, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

Retirada de Israel

Otra de las exigencias del grupo es la retirada de las tropas de Israel. Los líderes del grupo Hamás quieren “garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza”.

Seguridad

Seguridad dentro y fuera del territorio es parte de las exigencias lanzadas por el grupo para la liberación de rehenes. Los líderes quieren garantías de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio.

Además, según reportes, Hamás ha reiterado su disposición a entregar la futura administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, siempre y cuando esté “basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico”.