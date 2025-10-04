GENERANDO AUDIO...

Las expectativas de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás aumentaron tras la apertura de ambas partes a negociar, especialmente luego de que Hamás aceptara liberar rehenes bajo el plan de paz mediado por Estados Unidos, aunque con condiciones, como la suspensión total de operaciones militares israelíes en Gaza.

Hamás acepta negociar bajo condiciones y con mediación de Trump

La internacionalista Beata Wojna, experta en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, explicó con José Cárdenas que el interés principal de Israel es garantizar su seguridad nacional y evitar futuros ataques como el del 7 de octubre de 2023, mientras que Hamás, debilitado tras dos años de guerra, se ve obligado a abrir una vía de negociación.

El plan impulsado por el presidente Donald Trump busca poner fin a la guerra en Gaza e incluye la desmilitarización de Hamás y su exclusión de futuros acuerdos sobre el territorio.

Según Beata Wojna, uno de los principales puntos de discordia es la exigencia de que Hamás desaparezca como organización militar, además de la ambigüedad sobre su postura frente a la desmilitarización. Otro tema clave es el futuro político de Gaza, donde el plan plantea la creación de un gobierno técnico y, eventualmente, un Estado palestino, aunque en términos muy generales.

La experta destacó que Hamás se encuentra cada vez más aislado, sin el apoyo pleno de Irán y con un respaldo limitado de Qatar.

Riesgos y beneficios de un posible cese al fuego

Si el acuerdo no se concreta, Israel continuará su ofensiva en Gaza, lo que podría incrementar el número de víctimas civiles. Según cifras locales, el conflicto ha dejado más de 66 mil muertos del lado palestino, mientras que en Israel murieron 12 personas durante el ataque inicial de 2023.

Wojna señaló que un acuerdo permitiría mejorar la situación humanitaria, facilitar la entrada de ayuda y avanzar hacia la reconstrucción de Gaza. Además, reveló que las fuerzas armadas israelíes habrían recibido órdenes de limitarse a acciones defensivas, un indicio de que Tel Aviv estaría dispuesto a respetar el plan de Trump.

La analista consideró que Donald Trump busca fortalecer su imagen internacional con este proceso y, eventualmente, aspirar al Premio Nobel de la Paz. Aunque reconoció motivaciones políticas, afirmó que un acuerdo real “sería un avance histórico para Medio Oriente” tras ocho décadas de conflicto intermitente entre israelíes y palestinos.



