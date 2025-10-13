Hamás entrega cuatro cuerpos de rehenes a Israel; restan 24

GENERANDO AUDIO...

Hamás aún debe entregar los cuerpos de 24 rehenes. Foto: AFP

En el marco del plan de intercambio de rehenes por prisioneros pactado por Estados Unidos, Hamás entregó cuatro cuerpos de rehenes fallecidos en los enfrentamientos con el ejército israelí durante los últimos dos años.

Los ataúdes fueron trasladados a Israel bajo escolta militar y del servicio de seguridad interior, para ser llevados al Centro Nacional de Medicina Forense, donde se realizará la identificación oficial.

Restan 24 rehenes fallecidos en manos de Hamás

Reportes indican que los cuerpos podrían corresponder a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Perez. Aun así, el proceso de confirmación continúa, y se espera que organismos internacionales apoyen en la localización de otros rehenes fallecidos que no sean devueltos de inmediato.

El grupo islamista mantiene aún en Gaza los restos de 24 rehenes, a quienes se comprometió a entregar según el acuerdo de cese al fuego que entró en vigor el pasado viernes.

Las autoridades israelíes insistieron en que Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos.

Intercambio de prisioneros, un paso a la paz en Gaza

Israel liberó recientemente a mil 968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por Hamás. Este canje forma parte del plan de paz promovido por Estados Unidos, que busca el intercambio seguro y la devolución de los cuerpos de quienes fallecieron durante los enfrentamientos.

El operativo refleja la complejidad de los acuerdos de alto el fuego, en los que se combinan gestiones diplomáticas, cooperación internacional y logística para recuperar tanto a vivos como a muertos, asegurando su identificación y repatriación a Israel.

La guerra desatada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 provocó la captura de 251 personas en el sur de Israel y la muerte de mil 219 civiles, según datos oficiales. En Gaza, el Ministerio de Salud controlado por Hamás reportó 67 mil 869 personas fallecidas por la ofensiva israelí en respuesta al ataque.

