Hamás entrega supuesto cuerpo de argentina Shiri Bibas a la Cruz Roja; Israel descarta que corresponda

Hamás entregó a la Cruz Roja en Gaza un cuerpo que, presuntamente, pertenece a la rehén de ascendencia argentina y peruana Shiri Bibas, confirmó a EFE Mahmud Mardawi, miembro del buró político del grupo islamista. Sin embargo, autoridades israelíes descartan que los restos pertenezcan a dicha mujer, esposa de Yarden Bibas.

Los milicianos palestinos deberían haber entregado el jueves el cuerpo de Shiri junto a sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses, edad que tenían cuando fueron secuestrados, y el de Oded Lifsthiz, de 83 años entonces.

Sin embargo, el proceso de identificación en Israel determinó anoche que los restos recibidos no pertenecían ni a ella ni a ningún otro rehén israelí.

De acuerdo con la información de la agencia, los especialistas forenses llevarán a cabo un segundo proceso de identificación de los restos para constatar que sean los de Shiri Bibas.

“Los informes relativos a Shiri Bibas están siendo revisados”, afirmó el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, en la red social X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el cuerpo correspondía al de una mujer de Gaza. El anuncio provocó conmoción en Israel, y el movimiento islamista achacó el incidente a un “probable error”.

La organización militar argumenta que pudo haber confusión en la identificación de los restos con los de otra víctima del ataque israelí en Gaza, en el que perdió la vida la madre de los Bibas, justificando así que el instituto forense israelí no pudiera identificar su cadáver.

Sin embargo, el supuesto error generó una polémica alrededor de la entrega de los rehenes, que es una de las cláusulas para lograr el cese al fuego en la Franja de Gaza.

Shiri Bibas era una mujer de ascendencia argentina y peruana que vivía en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel. El 7 de octubre de 2023, fue secuestrada junto a su esposo, Yarden, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, durante el ataque de Hamás. Su caso generó gran atención internacional debido a la captura de su familia completa.

Las imágenes de Shiri y sus hijos en manos de milicianos de Hamás dieron la vuelta al mundo, convirtiéndolos en un símbolo de los rehenes en Gaza. Organizaciones humanitarias y gobiernos de varios países exigieron su liberación, pero su paradero se mantuvo incierto por meses.

