Celebración en Israel por liberación de rehenes. Foto: Reuters

El movimiento islamista Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en la Franja de Gaza, confirmaron medios locales citando a funcionarios del gobierno israelí.

De acuerdo con la radiotelevisión israelí, un primer grupo de siete rehenes fue entregado antes de las 07:00 GMT, y las 13 personas restantes fueron posteriormente transferidas a la Cruz Roja Internacional, que coordina su regreso con el Ejército de Israel.

Los liberados habían sido secuestrados durante el ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, un hecho que marcó el inicio de la guerra en Gaza.

“Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, en el cuarto día de alto el fuego.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza, prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.

La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -veinte vivos más 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Celebran liberación en Israel

En Tel Aviv, cientos de personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes para celebrar el retorno de los cautivos. Entre abrazos, lágrimas y gritos de alegría, las familias portaban fotografías de los secuestrados y banderas israelíes con el lazo amarillo, símbolo del movimiento que exigía su liberación.

Durante los dos años de conflicto, Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas. Aunque varias fueron liberadas durante treguas anteriores, 47 seguían retenidas hasta hace pocas semanas. De ellas, solo 20 permanecían con vida, según los reportes oficiales.

Las autoridades israelíes han señalado que los liberados serán evaluados médicamente y recibirán atención psicológica antes de reunirse con sus familias.