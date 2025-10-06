Hamás pide intercambio de rehenes antes de diálogo en Egipto

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El lunes 6 de octubre inician en Egipto negociaciones entre Hamás e Israel, basadas en el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. El grupo islamista pidió un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por prisioneros, previo al arranque de los diálogos indirectos que se realizarán en Sharm el Sheij.

El inicio de las conversaciones coincide con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, que desató el actual conflicto. Mientras tanto, el ejército israelí continuó sus bombardeos en Ciudad de Gaza, donde murieron al menos 20 personas, según la Defensa Civil local.

Negociaciones entre Hamás e Israel partirán del plan de Trump

El plan del presidente Donald Trump contempla mecanismos para un cese al fuego y la liberación de rehenes capturados por Hamás. El exmandatario envió a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner para supervisar el avance del diálogo.

Trump aseguró en su red Truth Social que “las conversaciones han sido muy exitosas” y pidió a las partes “moverse rápido”. Dijo además que la primera fase de las negociaciones podría completarse esta semana.

Por parte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, viajaría este lunes a Egipto. Del lado palestino, el jefe negociador Jalil Al Hayya liderará la representación de Hamás.

Hamás exige cese total de operaciones en Gaza

Hamás adelantó que las discusiones abordarán los mecanismos del cese al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes y el intercambio de prisioneros. El movimiento pidió a los mediadores garantizar que Israel suspenda las operaciones militares, incluidos los bombardeos y vuelos de drones sobre Gaza.

El grupo señaló que, si Israel detiene sus acciones, las facciones de la resistencia también pondrán fin a sus operaciones militares, buscando abrir paso a un acuerdo que permita reducir la violencia en la región.



