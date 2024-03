¿No hay tregua? Hamás rechaza negociaciones en Gaza desde El Cairo

Hamás rechaza negociaciones en Gaza. ¿Puede haber tregua? Fotos: AFP

La delegación de Hamás abandonó El Cairo, lugar en donde se encontraba, desde el domingo, para participar en las negociaciones sobre una tregua en la Franja de Gaza.

¿Por qué Hamás rechaza las negociaciones en Gaza?

Las respuesta de Israel “no responden a las exigencias mínimas”, aseguró un alto responsable del movimiento islamista palestino.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, detalló que los acuerdos sobre una tregua con Gaza “no están rotos”.

Las declaraciones llegan después de que Hamás tomara la decisión de abandonar El Cairo, lugar en el que los mediadores internacionales sostuvieron encuentros desde el domingo.

“Las divergencias se están reduciendo. Todavía no hay un acuerdo. Todo el mundo está mirando hacia el Ramadán, que se acerca. No puedo decirles que (los acuerdos) tendrán éxito, pero todavía no están rotos”, dijo el diplomático.

Además, Israel, así como Egipto y Qatar están mediando para lograr una tregua. Hasta el momento suman más de 30 mil muertos en Gaza por los ataques, según el Ministerio de Salud.

¿Qué se busca con negociaciones entre Hamás y Israel en Gaza?

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques sin precedentes de Hamás en Israel, en donde murieron alrededor de mil 160 personas, la mayoría civiles.

Israel aseguró “aniquilar” al movimiento islamista, instalado en Gaza desde 2007, por lo que inició una campaña militar que, hasta el momento, ha dejado 38 mil muertos, sobre todo, mujeres y menores.

En tanto, se busca poner un alto a los combates, en un acuerdo que incluiría la liberación de rehenes capturados por Hamás, así como el ingreso de ayuda humanitaria.

Según Israel, 130 rehenes siguen cautivos en Gaza, de los que 31 habrían muerto, de las cerca de 250 personas secuestradas el día de los ataques.