Helicóptero pierde el control y cae a estanque en Francia; video

Foto: Getty/Ilustrativa

Un helicóptero de emergencia se estrelló en el estanque de Rosporden, en Finisterre, Francia, mientras intentaba llenar su depósito de agua para combatir un incendio forestal este domingo. A pesar del fuerte impacto contra la superficie, el piloto y un bombero lograron sobrevivir y fueron trasladados al Hospital de Quimper.

El accidente fue grabado por un testigo y mostró cómo la aeronave perdió el control en pleno intento de maniobra. Según los reportes iniciales, el piloto descendió demasiado rápido, lo que provocó que la cola del helicóptero rozara el agua, generando una pérdida de estabilidad que terminó en el choque.

Helicóptero perdió el control en maniobra de abastecimiento

Tras varios giros descontrolados en el aire, el helicóptero se precipitó violentamente contra el lago y terminó destrozado.

Testigos describieron la escena como aterradora y aseguraron que hubo gritos de pánico ante el temor de una posible explosión. Sin embargo, los dos tripulantes lograron salir por sus propios medios y nadar hasta la orilla.

El piloto y el bombero fueron atendidos en el hospital sin que se reportaran lesiones de gravedad. Autoridades francesas destacaron la rapidez de reacción de la tripulación, lo que fue clave para evitar una tragedia mayor.

El accidente ocurrió mientras el país enfrenta una de sus semanas más críticas de incendios forestales, que han consumido grandes extensiones de terreno. La aeronave siniestrada había realizado con éxito 27 descargas de agua horas antes, pero la última operación para proteger una vivienda en Rosporden terminó en el impacto.

La Fiscalía local abrió una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. El helicóptero fue reemplazado por otra aeronave para que las labores de los bomberos pudieran continuar de inmediato y sin interrupciones.