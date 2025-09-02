Hijo mayor de la princesa Mette-Marit será juzgado en febrero de 2026 por violación

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, será juzgado en febrero de 2026 en el tribunal de Oslo tras ser acusado de haber violado a cuatro mujeres. El caso, confirmado este martes por la corte, podría derivar en una condena de hasta 10 años de prisión.

Høiby, de 28 años, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos relacionados con maltratos contra exparejas. El joven es hijo de la princesa Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Juicio contra Marius Borg Høiby comenzará en febrero de 2026

De acuerdo con el tribunal de Oslo, el proceso judicial se celebrará entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026. En total, siete mujeres lo denunciaron, incluidas la expareja Nora Haukland y la artista Linni Meister.

El acusado fue detenido el 4 de agosto de 2024 por presunta agresión a su entonces pareja. Posteriormente, reconoció haber cometido violencia en ese caso, aunque negó los demás señalamientos. Sus abogados sostienen que rechaza las acusaciones de violación.

Reacciones oficiales en Noruega

En un comunicado público, Høiby admitió haber actuado bajo el efecto de alcohol y cocaína tras una disputa, además de padecer trastornos mentales y problemas de adicción.

El príncipe heredero Haakon declaró el 19 de agosto que este caso resulta “difícil y doloroso” para todas las partes, pero subrayó que ahora corresponde al tribunal determinar el desenlace.

Marius Borg Høiby no forma parte oficial de la Casa Real de Noruega ni cumple funciones institucionales.