Hay 11 desaparecidos por vuelco de barca por hipopótamo. Foto: AFP

Un accidente fluvial en la localidad de Buyo, Costa de Marfil, dejó once personas desaparecidas, entre ellas un bebé, luego de que un hipopótamo embistiera una piroga en el río Sassandra.

El hecho fue confirmado por la ministra de Solidaridad, Myss Belmonde Dogo, quien expresó su “profunda tristeza” por la tragedia.

Tres sobrevivientes y operativo de búsqueda

De acuerdo con las autoridades locales, tres personas lograron sobrevivir al siniestro. Equipos de rescate se desplegaron a lo largo del río y sus orillas para localizar a los desaparecidos. Protección civil ha intensificado los operativos de rastreo y pidió a la población extremar precauciones al navegar en la zona.

El gobierno reiteró que reforzará la seguridad en los transportes fluviales y mejorará la vigilancia en áreas consideradas de alto riesgo por la presencia de fauna salvaje.

Riesgos de la fauna en ríos africanos

El caso vuelve a evidenciar los peligros que representa la fauna acuática en Costa de Marfil. Un estudio académico de 2022 señala que el hipopótamo es la especie más asociada a incidentes con humanos, siendo responsable de múltiples muertes y heridas cada año.

Se estima que alrededor de 500 ejemplares habitan en el sur del país, especialmente en los ríos Sassandra y Bandama, zonas de constante interacción entre comunidades ribereñas y estos animales.

