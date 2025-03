Hombre escala el Big Ben con bandera de Palestina y moviliza a la policía

Un hombre escaló el Big Ben en Londres portando una bandera de Palestina, informaron las autoridades, quienes revelaron que se movilizó un equipo de emergencia para hacer que el manifestante bajara del emblemático monumento.

Desde la Torre Elizabeth de Londres, conocida comúnmente como el Big Ben, el hombre ondeó la bandera mientras transmitía en vivo en redes sociales, según reportes.

Just moments ago, a British man is still in place after he climbed Big Ben in London several hours ago, he is raising the Palestinian flag, and refusing to come down, demanding the release of pro-Palestine detainees in Britain. pic.twitter.com/thgaEIxuOJ