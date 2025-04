GENERANDO AUDIO...

Hombre muere tras ataque de tiburón en playa de Israel. Foto: AFP

Un hombre murió luego ser atacado por un tiburón en una playa de Israel. Antes de morir, el buzo alcanzó a gritar: “Me están mordiendo”. Los bañistas atestiguaron el aterrador momento.

Según The New York Post, la fauna marina de esta playa atrae a miles de turistas, quienes incluso se acercan a ellos. Sin embargo, el reciente suceso resalta la importancia de hacer caso a las advertencias.

Las imágenes en redes sociales muestran a un hombre mientras lo ataca un tiburón, que ya había pasado muy cerca de otros turistas, generando miedo entre los menores.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Yesterday a man of Petach Tikva, father of four, was attacked by sharks near the Hadera power plant. The sharks came close because of the hot cooling water coming there in the sea. The man is still missing.



The search for the man who was bitten by a shark off the coast of Hadera pic.twitter.com/K3ntgsvYgQ — IdostandwithIsrael🇮🇱 Israel news (@idostandwithIL) April 22, 2025

Al ser arrastrado hacia mar adentro, el sujeto, a quien identificaron como padre de cuatro hijos, alcanzó a gritar que lo estaban mordiendo, según se escucha en un video.

Por otro lado, los testigos del momento se mostraron horrorizados por lo que estaban viendo, ya que este tipo de sucesos no son muy comunes.

“¡Se lo están comiendo! ¡Se están comiendo al hombre!”, gritó uno de los turistas que presenciaron los hechos en una playa de Israel.

A los bañistas se les había pedido no acercarse a los animales, pero algunos de ellos ignoraron las advertencias, lo cual pudo generar un incidente, incluso, mayor.

Autoridades inician búsqueda del cuerpo

Tras el ataque, las autoridades iniciaron la búsqueda del hombre, ya que el tiburón lo arrastró hacia el mar, por lo que no pudo zafarse de los dientes del animal.

Israel Fire and Rescue Operations Division: Following the shark incident in Hadera, Lehava unit divers located remains and artifacts in the search area that will be transferred to professionals for further treatment.



Unfortunately, people have not learned and still continue to… pic.twitter.com/Mb41H6VSIy — AMIRAN 🇮🇱 (@Amiran_Zizovi) April 22, 2025

Horas más tarde, los buzos, con apoyo de motos acuáticas y helicópteros, descubrieron restos humanos. Las autoridades realizarán los respectivos análisis forenses para saber si pertenecen al hombre desaparecido.

“En este momento, puedo decir que hubo varios hallazgos que se enviaron para examen (forense). Esperamos los resultados profesionales”, detalló el portavoz de la Policía, Aryeh Doron.

Los testigos aseguraron que “fue muy duro” ver al hombre morir luego del ataque del tiburón, describiendo la experiencia como “traumatizante”.

¿Quién era el hombre atacado por tiburón en Israel?

Las autoridades identificaron a la víctima como buzo y padre de cuatro hijos. Sin embargo, no compartieron más detalles, como su nombre y edad.

De acuerdo con medios locales, los familiares acudieron de inmediato a la playa para constatar que los restos encontrados pertenecen al hombre atacado por el tiburón.

Yigael Ben-Ari, jefe de la Fuerza de Guardabosques Marinos de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, señaló que, ante un avistamiento, los bañistas no deben entrar al agua, según AP.

The shark in Hadera was filmed passing between children in Israel without anyone taking any action just moments before the attack happened. https://t.co/RNwhoXuQdM pic.twitter.com/mvXMLLVEHq — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 21, 2025

Algunos pescadores, barcos, buzos, surfistas, personas que practicaban snorkel e incluso niños, se cruzaron peligrosamente con animales salvajes que “no están acostumbrados a estar cerca de multitudes”.

El ataque del tiburón al hombre, en la costa del Mediterráneo, sería apenas el tercer suceso registrado en el país en los últimos 80 años.