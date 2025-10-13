GENERANDO AUDIO...

Basílica de San Pedro. Foto: AFP.

Un hombre profana el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano al orinar sobre él. El hecho ocurrió durante el horario de visita pública y generó la intervención inmediata de la Gendarmería Vaticana, encargada de la seguridad interna del Estado de la Ciudad del Vaticano.



Reportes indican que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se acercó al altar principal de la basílica y realizó el acto frente a varios visitantes.

Personal de seguridad lo detuvo de inmediato y fue puesto a disposición de las autoridades del Vaticano para determinar las sanciones correspondientes.

Autoridades del Vaticano confirman la detención

La Gendarmería Vaticana confirmó la detención del individuo y señaló que se encuentra bajo investigación. Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre su nacionalidad ni sus motivos, las autoridades eclesiásticas expresaron que se trató de un acto de profanación del sitio más importante del cristianismo.

El suceso ocurrió en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, un espacio considerado sagrado y que se encuentra directamente sobre la tumba del apóstol San Pedro. El sitio está reservado exclusivamente para celebraciones litúrgicas presididas por el Papa.

Así reaccionó el Vaticano

Fuentes internas del Vaticano informaron que tras el incidente se realizó un rito de reparación litúrgica, práctica habitual cuando se registra una profanación dentro de un templo.

La Basílica de San Pedro, ubicada en el corazón del Vaticano, recibe a miles de visitantes cada día y es uno de los principales centros de peregrinación del mundo

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hombre enfrentará cargos penales o sanciones administrativas dentro del Estado Vaticano.