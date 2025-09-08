GENERANDO AUDIO...

Las inundaciones ocurrieron en octubre de 2024. Fotos: AFP

El Gobierno de España anunció que el 29 de octubre se celebrará un homenaje de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, en memoria de las víctimas de las inundaciones en Valencia ocurridas en octubre de 2024. El desastre natural dejó 236 muertos, según datos oficiales.

Acto oficial por las víctimas de las inundaciones en Valencia

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el acto tendrá lugar en el primer aniversario de la catástrofe que devastó la región, cuando lluvias torrenciales ligadas a una dana provocaron graves afectaciones. El fenómeno meteorológico, intensificado por el cambio climático y la urbanización de la zona, desbordó los cauces de los ríos y arrasó viviendas e infraestructura.

Las críticas de los afectados se centraron en la gestión de las alertas y los servicios de rescate. La emergencia generó enfrentamientos entre el gobierno central y las autoridades regionales sobre las competencias en materia de protección civil.

Pedro Sánchez propone pacto climático tras la dana en Valencia

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó un “pacto de Estado frente a la emergencia climática”. El mandatario señaló:

“Debemos estar a la altura” para “prevenir, anticipar, gestionar y superar unas olas de calor, unos incendios, y unas danas que, por desgracia, se están volviendo ya más recurrentes y destructivas” por la “emergencia climática”

El Gobierno español subraya que el país se encuentra en primera línea del calentamiento global. Cada año, las lluvias torrenciales que se presentan a finales del verano y en otoño dificultan la infiltración del agua en el suelo, ocasionando crecidas súbitas en los ríos.

España y el impacto recurrente de las danas

Las danas se han convertido en fenómenos meteorológicos con alto impacto en la península ibérica. En 2018, una depresión aislada en niveles altos dejó 13 muertos en Mallorca, mientras que el episodio de octubre de 2024 en Valencia fue uno de los más devastadores de las últimas décadas.

El homenaje de Estado de este 2025 busca recordar a las víctimas y poner en el centro de la agenda política la discusión sobre los riesgos de la emergencia climática en España.

