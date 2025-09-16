Hospitalizan a Jair Bolsonaro tras crisis de hipo, vómito y presión baja

GENERANDO AUDIO...

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: AFP

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue ingresado al hospital luego de sentirse “un poco mal”, confirmó Flavio Bolsonaro, hijo del político condenado la semana pasada por golpismo. A través de su cuenta de X, antes Twitter, Flavio Bolsonaroexplicó que el exmandatario presentó una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”.

“El presidente Bolsonaro se sintió mal hace poco, con una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja. Se dirigió al DF Star acompañado de policías penitenciarios que vigilan su casa, en Brasilia, por tratarse de una emergencia. Pido la oración de todos para que no sea nada grave”, escribió el hijo del exmandatario brasileño.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia.

El exmandatario (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio.

El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados.

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, y que le trajo secuelas en la zona abdominal.