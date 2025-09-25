GENERANDO AUDIO...

Caos por Ragasa, el ciclón tropical más potente del 2025 por ahora. Foto: Reuters

El tifón Ragasa, el ciclón tropical más potente del mundo en lo que va del 2025, causó inundaciones y deslaves, pero también dejó personas fallecidas y desaparecidas en China y Taiwán. La fuerza del agua arrasó con todo a su paso.

La devastación tras Ragasa ha conmocionado al mundo con impresionantes videos y fotografías que circulan en redes sociales.

Las impresionantes imágenes del paso de Ragasa

En la red social X, usuarios compartieron videos en donde se observa cómo la fuerza del agua arrastra por varios metros autos que flotan en la corriente. También se observan casas cubiertas casi por completo por el nivel del agua.

En Taiwán, varias personas desaparecieron en el condado oriental de Hualien tras el desbordamiento de una barrera lacustre que envió un muro de agua a una ciudad, mientras Ragasa paralizaba Hong Kong.

La fuerza del ciclón fue tal que las autoridades marítimas chinas emitieron por primera vez en lo que va de año la alerta roja por olas altas.

Cuando el agua bajó tras el paso de Ragasa, el caos no terminó. El recuento de los daños apenas comenzaba: carros destruidos, uno encima de otro; enormes árboles derribados; capas de lodo haciendo difícil el andar; casas, negocios y vialidades destrozadas fueron parte de las escenas tras las fuertes corrientes causadas por el poderoso ciclón.

A los daños materiales se sumaron las pérdidas humanas y los reportes de desaparecidos. De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Taiwán, hay, hasta el momento, 14 muertos y 33 personas desaparecidas, que son buscadas por los equipos de rescate.

En China, la autoridad hospitalaria dijo que, al menos, 90 personas resultaron heridas por el tifón, mientras que el Gobierno abrió 50 refugios temporales, a los que acudieron 885 personas.

Aunque ha dejado de llover, autoridades de Taiwán se mantienen alertas sobre una presa de contención en una remota zona montañosa.

Ragasa se formó en el Pacífico occidental hace unos días. Impulsado por mares cálidos y condiciones atmosféricas favorables, el ciclón tropical se intensificó con rapidez hasta convertirse en un supertifón de categoría 5, con vientos superiores a 260 kilómetros por hora.