Mueren civiles en explosión en Cali, Colombia. Foto: AFP

“¡Por favor, ambulancias, bomberos! ¡Hay un atentado terrorista, hay muchos heridos!”, fueron las palabras desesperadas de un ciudadano que grabó uno de los impactantes videos del atentado en Cali, ocurrido la tarde de este jueves en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

#ATENCIÓN | Reportan atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. pic.twitter.com/Ynr33abLjN — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 21, 2025

De acuerdo con Red+, la explosión, registrada a las 2:50 p. m., dejó un saldo preliminar de 5 personas muertas y 42 heridas, según la Policía Nacional de Colombia. El ataque con un camión cargado de explosivos afectó además a comercios cercanos y provocó escenas de pánico en la carrera octava de la capital vallecaucana.

Atentado en Cali deja múltiples víctimas

La emergencia se produjo horas después de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Amalfi, Antioquia. Tras el estallido en Cali, autoridades locales reportaron el hallazgo de un segundo furgón con cilindros, que fue desactivado a tiempo.

El alcalde Alejandro Éder confirmó el despliegue de brigadas de salud, equipos de seguridad y gestión de emergencias. Además, anunció una recompensa de hasta $400 millones por información que permita ubicar a los responsables.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad.



Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/UE3FO2YicW — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

De acuerdo con información recogida por Red+, la explosión generó un impacto devastador en el barrio La Base, donde están ubicadas la Escuela Militar de Aviación y varias tiendas de autoservicio.

Petro responsabiliza a disidencias de las FARC

En un mensaje oficial, el presidente Gustavo Petro atribuyó el atentado al Estado Mayor Central de las FARC-EP, grupo disidente comandado por Iván Mordisco. “El Gobierno le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como organización terrorista”, declaró.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran en acuartelamiento de primer grado, mientras la Fuerza Aérea Colombiana informó que se investigan las causas y autores del ataque, al que calificó como un acto que “atenta contra la población civil y contra los hombres y mujeres que sirven a los colombianos”.

Escenas de terror en la capital del Valle

Videos difundidos en redes sociales muestran personas malheridas en el suelo, vidrios rotos, motocicletas caídas y un vehículo en llamas. Los gritos de auxilio se mezclaron con el sonido de sirenas mientras equipos de socorro atendían a los heridos.

La investigación sigue en curso y se espera que las autoridades amplíen la información en las próximas horas.