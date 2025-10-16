Informe oficial revela causas de la implosión del sumergible Titán

GENERANDO AUDIO...

OceanGate. Foto: Getty Images

Ingeniería defectuosa fue uno de los factores determinantes en la implosión del sumergible Titán, cerca de los restos del Titanic, donde murieron cinco personas, revelaron autoridades luego de dos años del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos reveló un informe en donde afirmó que el proceso de diseño de OceanGate, empresa operadora del Titán, “fue inadecuado” y derivó en la construcción de una estructura de fibra de carbono con múltiples anomalías, sin cumplir los estándares mínimos de resistencia ni durabilidad exigidos para embarcaciones de alta presión.

“Descubrimos que el proceso de ingeniería de OceanGate para el Titán era inadecuado y dio lugar a la construcción de una embarcación a presión de fibra de carbono compuesta que presentaba múltiples anomalías y no cumplía los requisitos necesarios de resistencia y durabilidad. Como OceanGate no hizo las pruebas adecuadas del Titán, la compañía desconocía la resistencia y durabilidad reales del navío a presión, que probablemente eran muy inferiores a los objetivos fijados”, agrega el reporte.

El organismo estadounidense también concluyó que OceanGate no realizó un monitoreo adecuado en tiempo real durante las inmersiones, por lo que no detectó daños estructurales en la nave tras misiones previas. Según la investigación, esos defectos debieron obligar a retirar el sumergible del servicio antes del siniestro.

La expedición y las consecuencias legales

En la expedición iban el fundador de OceanGate, Stockton Rush, junto con el explorador británico Hamish Harding, el científico francés Paul-Henri Nargeolet, y el empresario Shahzada Dawood y su hijo Suleman, ambos de origen pakistaní-británico. Cada pasajero pagó 250 mil dólares por participar en el viaje.

Tras la tragedia, OceanGate suspendió todas sus operaciones, y la familia de Nargeolet demandó a la empresa por 50 millones de dólares por presunta negligencia.

El caso ha reabierto el debate internacional sobre la regulación y seguridad de las expediciones privadas de exploración submarina.

La implosión del sumergible Titán

Las comunicaciones con el sumergible se perdieron aproximadamente una hora y media después de su inmersión el 18 de junio de 2023, lo que dio inicio a una dramática búsqueda que captó la atención mundial.

Los restos fueron hallados días después en el lecho marino, a unos 500 metros de la proa del Titanic, y los cuerpos sin vida fueron recuperados cuando el submarino fue llevado a la superficie.

Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 a 650 kilómetros de la costa canadiense, a una profundidad de 4 mil metros en aguas internacionales del océano Atlántico. Desde entonces, buscadores de tesoros y turistas visitan el área.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El barco zarpó del puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 para un viaje inaugural rumbo a Nueva York, pero naufragó tras chocar contra un iceberg cinco días después. De los 2 mil 224 pasajeros y tripulantes que iban a bordo, fallecieron casi 1 mil 500.