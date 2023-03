Las importación de armas se ha disparado en Europa. Foto: AFP.

Un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) reveló que las importaciones de armas en Europa se multiplicaron casi por dos en 2022, debido al suministro masivo hacia Ucrania, que se ha convertido en el tercer destino mundial de armamento.

Con un aumento del 93% en un año, las importaciones también se han incrementado a raíz del alza de los gastos militares de varios países europeos, como Polonia y Noruega, una tendencia que se acelerará, según este estudio.

“La invasión ha provocado realmente una subida significativa de la demanda de armas en Europa, que todavía no ha mostrado su plena potencia y probablemente llevará a nuevas alzas de importaciones”. Pieter Wezeman, coautor del informe anual desde hace más de tres décadas.

Aparte de Ucrania, el aumento de importaciones europeas alcanzó un 35% en 2022, según datos del SIPRI.

Ucrania, hasta ahora un importador poco relevante, se ha convertido en el tercer destino de armamento en el mundo el año pasado, por detrás de Catar e India, como resultado de la ayuda occidental para combatir la invasión rusa.

La antigua república soviética concentra el 31% de las importaciones de armas en Europa y el 8% a nivel mundial, según datos transmitidos por el SIPRI a la AFP.

Las importaciones de Kiev, incluyendo las donaciones occidentales, se han multiplicado por más de 60 en 2022, según el organismo.

Aumento de armas, previsible

El aumento de las importaciones europeas era previsible, tras el inicio de la invasión de Ucrania, pero acelera una tendencia ya registrada desde hace varios años, luego de la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú en 2014.

“Los países europeos o bien ya han hecho sus pedidos o bien prevén hacerlo para todo tipo de armamento. Submarinos, aviones de combate, drones, misiles antitanques, fusiles y radares.”Todo es analizado, porque la idea es reforzar las capacidades militares en todo el espectro”. Pieter Wezeman.

En los cinco últimos años (2018-2022), el periodo determinado por el SIPRI para establecer las tendencias, las importaciones europeas aumentaron un 47% en comparación a los cinco años anteriores. A nivel mundial, en cambio, las cifras cayeron un 5%.

A diferencia de Europa, los otros continentes y regiones registran un retroceso de sus importaciones en cinco años, con una reducción importante en África (-40%), América del Norte y del Sur (-20%), incluso en Asia (-7%) y Oriente Medio (-9%), primeros mercados mundiales.

Otro dato significativo: Oriente Medio se ha convertido en 2022 en la primera región de destino de las exportaciones de armamento, con el 32% del total mundial.

Ha superado a Asia-Oceanía (30%), que ocupaba el primer puesto desde hacía años, y a Europa (27%).

China se arma masivamente pero cada vez produce más localmente, lo que reduce las exportaciones hacia Asia, según el SIPRI.

A nivel de importadores, a Catar (10% del total), India (9%) y Ucrania (8%), le siguen Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (7% cada uno) y Pakistán (5%).

Del lado de los exportadores, los cinco principales países siguen siendo Estados Unidos (40%), Rusia (16%), Francia (11%), China (5%) y Alemania (4%).