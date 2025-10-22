GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Ilustrativa

En Varsovia, Polonia, una calabaza de 546 kilos se llevó el primer lugar del concurso anual de la calabaza más pesada del país. Bautizada como “Klementyna”, la hortaliza batió récord nacional al superar con creces a sus competidoras.

El orgulloso cultivador, Przemysław Gruchata, explicó que es la primera vez que alcanza un tamaño así en seis años dedicados al cultivo de calabazas gigantes.

“Es la primera calabaza de este tamaño. Es un récord polaco. La segunda más grande que había cultivado pesaba 330 kilos”, comentó. El secreto de su éxito

Por el logro, el propietaria de “Klementyna” recibió un premio equivalente a mil 235 dólares como reconocimiento por su dedicación.

Cuando se le preguntó cómo logró cultivar una calabaza tan enorme, Gruchata fue claro: “Buena semilla, muy buen terreno y suerte”.