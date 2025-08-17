GENERANDO AUDIO...

Tornado de fuego en Portugal. Foto: AFP.

Gran parte de Europa no solo enfrenta alertas por ola de calor, sino también por los incendios forestales, que golpean a naciones como Italia, Grecia, España y Portugal, donde, incluso, se han reportado tornados de fuego.

Tornado de fuego es captado en Portugal

En la zona Aguiar da Beira, distrito de Guarda, en Portugal, un tornado de fuego, fenómeno muy poco frecuente pero extremadamente destructivo, se registró la noche del viernes 15 de agosto.

Las imágenes, que rápidamente se han viralizado en redes sociales, muestran en un inicio el incendio que azota la región; sin embargo, segundos después se observa la formación de un tornado de fuego, mismo que provoca que las personas huyan inmediatamente del lugar.

Segundo tornado de fuego en una semana en Portugal

Este es el segundo fenómeno extremo de este tipo que se presenta en una semana. Durante un incendio en Moimenta da Beira, ubicado en el distrito de Viseu, se formó el pasado 9 de agosto el primer tornado de fuego.

¿Qué es un tornado de fuego?

Un tornado de fuego es un fenómeno extremadamente raro y peligroso que se forma cuando:

El aire muy caliente ascendente se encuentra con condiciones de viento que generan rotación vertical.

El fuego en superficie genera un vórtice de aire cargado de llamas, humo, ceniza y brasas, que puede lanzar material incandescente a grandes distancias.

Es importante señalar que estos tornados miden entre 10 y 50 m de alto, pero algunos extremadamente adversos pueden alcanzar más de un kilómetro de altura y persistir más de 20 minutos con vientos superiores a 160 km/h.

