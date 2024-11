Impresionante video muestra evolución, minuto a minuto, de DANA en España: “Vengan a ayudarnos”

Benetusser💔 Aún seguimos esperando a que vengan a ayudarnos. No tenemos supermercados ni farmacias, falta agua y comida. Obviamente no tenemos coches para ir a por comida a valencia ciudad. En las casas no hay luz ni agua, la cobertura ha vuelto hace nada. Estabamos incomunicados sin saber que estaba pasando fuera. Que dejen de invertir dinero y medios en cosas banales y que lo inviertan donde realmente se necesita. Gracias que mi familia y yo, a parte de los daños materiales, estamos bien. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo 💔#valencia #dana