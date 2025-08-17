Incendio consume depósito de petróleo en Teherán, Irán: VIDEOS

GENERANDO AUDIO...

Incendio en depósito al sur de Teherán, en Irán. Foto: AFP.

Un incendio a gran escala se registró este domingo 17 de agosto de 2025 en un depósito que almacenaba petróleo y lubricantes en la zona de Rey, al sur de Teherán, en Irán.

Depósito se incendia en Teherán, Irán

El siniestro, de acuerdo con fuentes, comenzó alrededor de las 18:00 hora local en la calle Shahid Rajaei, en el bulevar del Instituto de Investigación.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del incendio y cómo el depósito es consumido por las llamas.

Despliegue de bomberos para contener el incendio

El portavoz del Departamento de Bomberos de Teherán, Jalal Maleki, y Ahmad Mohammadpour, encargado de relaciones públicas del Distrito 20, informaron que bomberos de siete estaciones fueron enviados al lugar de los hechos para controlar el incendio.

Maleki indicó que una vez que los bomberos puedan contener el fuego, se darán a conocer más detalles sobre el incendio en el depósito que almacenaba petróleo y lubricantes.

Víctimas por el incendio al sur de Teherán

Los primeros reportes indican que al menos dos personas resultaron lesionadas por el incendio registrado al sur de Teherán, en Irán. No obstante, se desconoce el tipo de lesiones y su estado actual. Tampoco se ha divulgado si las heridas fueron consecuencia directa del fuego o de inhalación de humo.

