GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Este viernes se registró un incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en España, alrededor de las 21:00 horas (hora local), en el Patio de los Naranjos, cerca de la Puerta de San José, según informó la Policía local a los medios.

Los primeros informes indican que el fuego comenzó por un cortocircuito en una barredora automática que realizaba labores de limpieza dentro del monumento.

Videos muestran llamas y humo en Mezquita de Córdoba

En redes sociales circulan videos que captaron el momento en que se observa humo y llamas saliendo de las ventanas y muros del edificio, uno de los monumentos más importantes de España y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Mezquita-Catedral recibe millones de visitantes cada año por su valor histórico y arquitectónico.

Activan protocolos de emergencia

Las autoridades indicaron que el incendio está concentrado en la Puerta de San José, ubicada junto a la calle Magistral González Francés, y que se ha procedido al desalojo de los vecinos de la zona por precaución. Los bomberos trabajan para controlar el fuego, como se observa en imágenes difundidas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas en el interior. Los servicios de emergencia activaron el protocolo de inmediato, enviando bomberos, policía local y federal.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Liberan a 162 mujeres sudamericanas víctimas de explotación sexual en España]

Mezquita de Córdoba, cerrada hasta nuevo aviso

Algunas fuentes indican que al momento el fuego ha sido controlado por bomberos, sin embargo, la Policía mantiene cerrados los accesos peatonales y vehiculares alrededor del monumento para garantizar la seguridad. Reporteros desplazados al lugar confirman que la calle Magistral González Francés permanece cerrada.

Por su parte, la diócesis local informó que todas las actividades programadas en la Mezquita-Catedral han sido suspendidas hasta nuevo aviso, mientras continúan las labores de los cuerpos de emergencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]